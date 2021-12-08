طريقة عمل حلوى كيكة البرتقال في البيت سهلة وسريعة

طريقة عمل حلوى كيكة البرتقال في البيت ، ويحرص كافة المواطنين في الوطن العربي إلى التعرف على تلك الخطوات السهلة في اعداد وجلة كيكة بالبرتقال ، فيما سجل جوجل الشهير نسبة عالية من عمليات البحث حول التعرف على تفاصيل طريقة العمل .

هذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى وضع طريقة عمل حلوى كيكة البرتقال في البيت حيث بات بإمكان الجميع التعرف عليها وهي على النحو التالي:

مقادير حلوى كيكة البرتقال

ملعقة ك من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا

معلقة ك من مبشور البرتقال.

رشة من الملح.

كوبين من الدقيق.

كوب من عصير البرتقال العريش.

كوب من السكر.

4 بيضات.

نصف كوب من الزبدة أو الزيت أو الاثنين معاً.

طريقة عمل كيكة البرتقال

ولقد وضع لكم فريق دار الحياة طريقة عمل كيك البرتقال ، وهو على النحو التالي: أولاً: الطريقة الاولى : يترتب إحضار وعاء ويوضع به السكر والبيض واستمري في التقليب باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط، ثم يتم إضافة بعد ذلك الزيت أو الزبدة واستمري مرة أخرى في التقليب.

ثانيًا: في الخطوة الثانية من كيك البرتقال ، قوم بإضافة عصير البرتقال ومبشور البرتقال واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات، ثم بعد ذلك في طبق قومي بوضع الدقيق والبيكنج بودر والملح ابدأي في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

ثالثًا: اضف الدقيق إلى الخليط البيض واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 140، ثم بعد ذلك احضر صينية مدهونة بالزيت ثم يتم وضع دقيق وتأكدي من توزيعه في كافة الأركان لمنع التصاق الكيكة بها.

رابعًا: الخطوة الرابعة ، قومي بوضع الصينية بالفرن لمدة ثلث ساعة، مع ضرورة عدم فتح الفرن عليها، ثم انتظري حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

خامسًا: الخطوة الخامسة والأخيرة ، قم بإخراج الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد، بذلك نكون قد انتهينا من طريقة عمل كيكة البرتقال وتكون جاهزة للتقديم ، وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم . وصحة بالشفاء .