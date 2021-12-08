الأمم المتحدة: عملية السلام في جنوب السودان مهددة

حذرت الأمم المتحدة قادة جنوب السودان من أن "عملية السلام الهشة القائمة حاليا تواجه تهديدا خطيرا نظرا لعدم تحقيقها أي تقدم يذكر"، داعية إلى إعادة إحياء المفاوضات بشكل عاجل.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، إن "العملية قد تصبح غير قابلة للاستمرار ما لم يجر تسريع وتيرتها".

وأفاد هايسوم في إيجاز صحفي: "على الأحزاب أن تمنح العملية طابعا ملحا جديدا وتظهر رغبة مستدامة جماعية وسياسية لوضع حلول نهائية لأجزاء الاتفاق الأهم".

وأضاف "بكل بساطة، لا يمكن الاستمرار في نهج يقوم على بقاء الأمور على حالها".

ودق هايسوم، ناقوس الخطر حيال أزمة الفيضانات الشديدة التي تجتاح البلاد، وأثرت على أكثر من 800 ألف شخص بعد أمطار موسمية استمرت ستة أشهر.

وأكد "لا يمكنني وصف الوضع إلا بأنه سيء لا تتراجع مياه الفيضانات وما زال هناك مئات آلاف النازحين ممن هم بحاجة إلى مساعدات ملحة".

ويعاني جنوب السودان من الحرب والمجاعة وأزمة سياسية واقتصادية مزمنة منذ نال استقلاله عن السودان في يوليو 2011.

وعانى جنوب السودان من عدم استقرار مزمن منذ الاستقلال عام 2011، بما في ذلك حرب أهلية استمرت خمس سنوات بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وأخرى موالية لنائبه رياك مشار أدت إلى مقتل حوالي 400 ألف شخص.

وخيمت السجالات بين الأحزاب المتخاصمة على اتفاق العام 2018 الذي أنهى الحرب، فيما ما تزال بعض أبرز بنود الاتفاق غير مطبّقة.