ضمن حملاتها التوعوية

بالصور الرابطة الإسلامية تطلق حملة "للعُلا توّاقة ولِلصعاب هادِمة" شمال القطاع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:06 م
08 ديسمبر 2021
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أطلقت الرابطة الإسلامية - إقليم الشمال هذا الأسبوع حملة توعوية بعنوان "للعُلا توّاقة ولِلصعاب هادِمة" ، حيثُ استهدفت الحملة طالبات مدرسة "عوني الحرتاني ، شادية أبو غزالة ، هايل عبد الحميد ، أبو جعفر المنصور ، بيت حانون الثانوية للبنات" .

استضافت الرابطة الإسلامية خلال الحملة عدة شخصيات إدارية للحديث عن كيفية الاستعداد للاختبارات ذهنياً وبدنياً ونفسياً والتغلب على الخوف ، موجهين العديد من النصائح والارشادات اللازمة لتخطي كافة العقبات والمخاوف للوصول إلى التفوق الدراسي.

بدورها، أكدت أ.رباب اليازجي منسقة ملف المدارس بالإقليم أن هذه الحملة جاءت لتشجيع الطالبات على الدراسة و تحفيزهن مع اقتراب موعد الاختبارات ، مؤكدة أنَّ الرابطة الإسلامية ستواصل تقديم خدماتها للطلبة خلال مسيرتهم التعليمية وصولاً لأعلى الدرجات العلمية.

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#الرابطة الاسلامية #حملة للعُلا توّاقة ولِلصعاب هادِمة

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