داخلية غزة تنشر كشف جديد "جوازات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد لـ"جوازات مصرية" وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الخميس 9 ديسمبر 2021.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد الخميس هي للحافلات المتبقي من الحافلة الرابعة + الخامسة + السادسة من كشف المسافرين رقم (2021/41)، ويكون ايضًا لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/18).

وأكدت ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيةً المسافرين إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت داخلية غزة، من المسافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.