كهرباء غزة تصدر تنويهًا هامًا بشأن قدوم المنخفض الجوي

اًصدرت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الأربعاء، تنويهًا هامًا إلى الموطنين في قطاع غزة بشأن قدوم المنخفض الجوي التي تتأثر منه الأراضي الفلسطينية، حالاً.

ودعت كهرباء غزة، المواطنين إلى ضرورة التأكد من تثبيت ألواح الخلايا الشمسية التي قد تتطاير من فوق أسطح المنازل بفعل الرياح.

من جهته، قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الأربعاء 8/12/2021، يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

ويتوقع في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .