القيادي المدلل يحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرين أبو هواش واعبيدو

حمّل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين هشام أبو هواش ومعتز عبيدو، في ظل تدهور حالتهما الصحية جراء إضرابهما عن الطعام.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى بغزة اليوم الأربعاء، دعمًا وإسنادًا للأسيرين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني هشام أبو هواش ومعتز اعبيدو.

وقال المدلل: "الأسير هشام أبو هواش فقد معاني الحياة جراء تعنت الاحتلال وظلمه، ورغم الجوع والعطش والوجع والألم مصمم بالاستمرار في إضرابه حتى نيل حقه بالحرية، ولن نترك هشام وحده يواصل هذه المعركة".

وطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والهيئات الحقوقية والدولية أن تتدخل فورًا من أجل إنقاذ حياة الأسيرين أبو هواش واعبيدو، مضيفًا: "إنّنا نضع علامات استفهام كبيرة أمام صمت تلك المؤسسات على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى".

وشدد المدلل على ضرورة التصدي لتصريحات عضو الكنيست الصهيوني المجرم إيتمار بن غفير التي تعتبر بمثابة شن حرب على الأسرى في السجون، مشيرًا إلى أن إرادة الأسرى أقوى من إرادة السجان وما النصر إلا صبر ساعة.

كما دعا المدلل الأمة العربية والإسلامية للوقوف بوجه الانحطاط الوارد في فيلم أميرة الذي يشوه صورة أسرانا الأبطال، مبديًا استغرابه مما حمله الفيلم من إساءة لأسرانا الذين قضوا زهرات شبابهم في السجون دفاعًا عن شرف ومقدسات الأمتين، واستطاعوا الانتصار على السجان عبر النطف المهربة.

وطالب الحكومات العربية بوقف عرض الفيلم المسيء للأسرى والذي يمهد للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني ويسوق روايته، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لمن شارك في إصدار هذا الفيلم أن ينتمي للأمة العربية والإسلامية.

يشار أن الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه لليوم 114 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري، فيما يواصل الأسير المقعد معتز اعبيدو إضرابه عن الطعام منذ تاريخ 2021/12/02م للمطالبة بتقديم العلاج اللازم له.







