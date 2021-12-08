مواطن كويتي يدهس أولاده الثلاثة

دهس مواطن، اليوم الأربعاء، أطفاله الثلاثة عن طريق الخطأ في منطقة بر كبد في الكويت.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويت، فإن المواطن كان يقوم بإرجاع سيارته للخلف، ولم يتمكن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون، فدهسهم عن طريق الخطأ؛ ما أسفر عن وفاة طفلته (البالغة من العمر 4 سنوات) في الحال.

فيما أصيب الطفلان الآخران، اللذان لم يتجاوزا السابعة من عمرهما بإصابات بالغة نقلا على إثرها إلى المستشفى، وتم إدخالهما غرفة العناية المركزة.

وفتحت الشرطة الكويتية تحقيقا في الواقعة، وتحفظوا على الأب، ولا تزال التحقيقات جارية.

يشار إلى أن الكويت شهدت خلال الفترة الماضية حوادث دهس متكررة راح ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين نتيجة عدم الانتباه أو عدم التقيد بتعليمات المرور، وقد حدثت هذه الحوادث في طرق سريعة وشوارع داخلية وأمام مدارس وأسواق وغيرها من الأماكن.