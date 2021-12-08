"كورونا فلسطين".. 3 وفيات و319 إصابة جديدة خلال الـ24ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات و319 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، بعد فحص 4618 عينة مخبرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، في التقرير اليومي الخاص بفايروس كورونا، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 54، الخليل 60، رام الله والبيرة 47، قلقيلية 4، جنين 20، طوباس 4، نابلس 16، ضواحي القدس 4، طولكرم 4، سلفيت 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 105".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 29، الخليل 100، رام الله والبيرة 31، قلقيلية 0، جنين 25، طوباس 6، نابلس 13، ضواحي القدس 3، طولكرم 8، سلفيت 1، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 115".

وسجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالتان في الخليل.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 88 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.