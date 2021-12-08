رئيس ريال مدريد السابق: رونالدو أرخص صفقة في تاريخ الملكي

يرى رئيس نادي ريال مدريد السابق رامون كالديرون، أن صفقة التعاقد مع جناح مانشستر يونايتد الحالي، كريستيانو رونالدو، في صيف عام 2009 كانت الأرخص في تاريخ الملكي.

وانتقل رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد قبل 12 عامًا بقيمة 94 مليون يورو، وكان وقتها أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.

ووضح كالديرون وجهة نظره في تصريحات نقلتها صحيفة آس" الإسبانية، وقال: "لم يكن من السهل إقناع مانشستر يونايتد، ولكن اللاعب جعل المفاوضات أسهل".

وتابع: "استنادًا إلى النتائج التي حققها الفريق، كان التعاقد مع رونالدو رهان ناجح، نجاح بلا شك، لكن لم يكن لدي أي ميزة، لقد فعلت ما كان سيفعله أي رئيس في أي مكان، كانت فرصة لا يمكن تفويتها، على الرغم من أنه لم يكن من السهل إقناع مانشستر يونايتد".

وأضاف: "كانت طلبات مانشستر يونايتد مبالغًا فيها، لكن اتضح في النهاية أنه أرخص صفقة في تاريخنا".

وواصل تصريحاته: "لدي أيضًا ذكريات رائعة عن صفقتي فابيو كانافارو ورود فان نيستلروي، وأحافظ على علاقتي بهما لأنهما مثالان وقدوتان على المستوى الشخصي والرياضي وساعدا الفريق في الفوز بالكثير من البطولات".

وعن رحيل رونالدو من يوفنتوس: "لم يكن في صالحهم، لأن كريستيانو يعطي الكثير للفريق الذي يلعب من أجله، ليس فقط من خلال الأهداف ولكن أيضًا لروحه التنافسية التي يؤثر بها على جميع زملائه".