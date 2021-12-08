طبيب لـ"فلسطين اليوم": خطورة متحور "أوميكرون" غير معروفة رغم سرعة انتشاره

أكد استاذ الطب في جامعة امبريال كولج لندن سلمان الرواف، اليوم الأربعاء، أنه إلى حد الآن لا يعرف مدى خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف إعلاميًا "أوميكرون"، قائلاً: "كل ما نعرفه الآن هو ان انتشاره أسرع بكثير من المتحور المنتشر حول العالم، دلتا".

وأضاف الرواف لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الجمعية العربية للصحة العامة، أن "متحور أوميكرون جاءت نتيجة لطفرات متعددة في غلاف وخليه الفيروس قد تصل الى أكثر من٦٠ طفره منها زاد عدد النتوأت في الغلاف الخارجي، هو سبب انتشار المتحور الجديد".

‏وأشار إلى أن هناك بعض الأدلة على الفيروس الجديد التي لم تحسم إلى حد يومنا وهي بانتظار النتائج العلمية وتخضع تحت دراسات عميقة ومركزة من العلماء حول العالم.

ورجح الرواف، إلى أن هذا المتحور قد يكون أقل خطورة من سابقيه رغم سرعه انتشاره، مضيفًا أنه "حتى اليوم لا توجد معرفة حول الدواء أو المناعة المكتسبة إزاء هذا المتحور الجديد".

وحول جدوى اللقاحات في محاربة المتحور، أكد أن "شركات الادوية كافة تعمل حاليًا على تطوير لقاحتها لكي ‏تعمل بكفاءة ضد المتحاور الجديد".

وشدّد على ضرورة تطبيق ‏إجراءات الصحة العامة الاحترازية والاستمرار بأخذ اللقاحات واللقاحات المقوية (البوستر) من أجل تحسين مناعة الجسم ضد هذا الفيروس المتحور.

يشار إلى أن العديد من دول العالم سجلت إصابات بمتحور "إوميكرون" بين صفوف المواطنين، وسط تشديد الاجراءات الاحترازية في إطار مكافحته لا سيما أن الدراسات العلمية حول هذا المتحور غير متكاملة وهي قيد الدراسة.