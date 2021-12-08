الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي "الأونروا"

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الأربعاء، عن موعد صرف رواتب الموظفين في الشرق الأوسط.

وأكّد أبو حسنة في تصريحٍ صحفي، على أنّ رواتب موظفي "الأونروا" ستكون في البنوك بعد ظهر اليوم، مُضيفًا: "المفوض العام فيليب لازاريني وفريقه بذلوا جهودًا مضنية لتوفير رواتب شهر نوفمبر الماضي والجهود مستمرة لدفع رواتب شهر ديسمبر في موعده".

وأشار إلى أنّ الوضع المالي لـ"الأونروا" صعب، بسبب تعرضها لهجمات سياسية غير مسبوقة وتجري محاولات مستمرة لإضعافها ونزع شرعيتها وهو ما يتعارض مع التفويض الممنوح لها من قبل المجتمع الدوليّ.

وأوضح أنّ لازاريني يخوض معركة كبرى من أجل استمرار تقديم الخدمات والتصدي على مدار الساعة لهجمات منظمة ومركزة تستهدف شرعية وجود "الأونروا" كإطار أممي يجب أنّ يستمر حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً.