تشكيل وموعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونخ، يواجه فريق برشلونة الإسباني خصمه بايرن ميونخ الألماني وعيونه تتطلع للخروج من أرضه بالنقاط الثلاث.

وتقام مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء،على ملعب "آليانز ستاديوم"، وسط اهتمام كبير من قبل عشاق البارسا ومدربه الجديد تشافي.





تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراخو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، فرينكي دي يونج، بوسكيتس، جافي.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، سولي، نيانزو كواسي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: روكا، توليسو، موسيالا، مولر، كومان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونخ

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1 HD Premium.