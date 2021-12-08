لجنة القوى: بالصمود والمقاومة شعبنا سيواصل المسيرة نحو التحرير

وجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، التحية لجماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان في الذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة. الانتفاضة الفلسطينية الكبرى التى سطر فيها شعبنا أروع آيات البسالة والصمود.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل فلسطين اليوم" نسخه عنه، " في مثل هذا اليوم قبل ٣٤ عاما سقطت نظرية الاحتواء والأسرلة وسقطت معها مشاريع الهدوء مقابل الاقتصاد والتنمية، حين قررت جماهير شعبنا بأن الحرية والاستقلال والعودة هو خيارها الوحيد وأجبرت العالم بأسره بصمودها وعنفوانها وعزيمتها علي الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية".

وأضافت " رسالتنا لجماهير شعبنا العظيم أن خيار شعبنا ما زال وسيبقى مواصلة الكفاح والمقاومة بكافة الأشكال حتى تحقيق الحرية والعودة والاستقلال لشعبنا وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس"، مؤكدة بأن كل أدوات الاحتلال والطغيان لن تثني شعبنا عن مواصلة هذه المسيرة التي ستنتصر حتما على الاحتلال الصهيوني مهما طال الزمن.

وعبرت اللجنة في بيانها، عن رفضها للتطويع والخنوع والاستسلام وانطلقت إلى الشوارع؛ سلاحها الحجارة والايمان بالانتصار والرغبة في تحدي الاحتلال وجنوده، وسجلت في التاريخ بأن الكف قادرة على مواجهة المخرز، وأن الصدور العارية قادرة على هزيمة الدبابات وأن العظام البشرية قادرة على تحدي هراوات الظلم والاحتلال.

كما وجهت اللجنة رسالة للعالم بأسره قائلة فيها "أن أطفال انتفاضة الحجارة هم قادة اليوم وهم جنرالات المقاومة وأن من تحدى الاحتلال صغيراً لن يتراجع الآن، وأن شعبنا استطاع المسير رغم الاحتلال ومؤامرات التطبيع والخيانة".