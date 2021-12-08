القيادي حبيب يحذر الاحتلال من المماطلة في إعادة الإعمار واستمرار الحصار على غزة

حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خضر حبيب، اليوم الأربعاء، من أن مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة إدخال مواد البناء المتعلقة بإعادة إعمار ما دمره في العدوان الأخير في مايو الماضي وإنهاء الحصار على قطاع غزة، سيدفع الشعب الفلسطيني إلى الانفجار في وجه العدو.

وأكد حبيب لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه "إذ أصر العدو الصهيوني في تشديد الحصار وعدم إدخال المواد اللازمة لبناء فإن "الشعب الفلسطيني سينفجر في وجه الاحتلال الذي هو سبب لكافة مآسيه ونكباته".

وقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي": إن" الاحتلال يقود سياسة بمزيد من الضغط على قطاع غزة ظنًا منه أن قطاع غزة سينتفض في وجه المقاومة"، مشيرًا إلى أنه بكل تأكيد إذا كان هناك انتفاضة أو انفجار سيكون في وجه المحتل الصهيوني، موضحًا أن الفلسطينيين "شعب واعي ويعرف عدوه المركزي".

وشدّد حبيب، على أن "أمام العدو إلا أن يستجيب لكل مطالب شعبنا بإدخال مواد الاعمار وانهاء الحصار الظالم المفروض 15 عاما".

وبيّن أن المطلوب من الوسطاء هو ضغط جدي على الاحتلال في تسهيل عملية إعادة الاعمار، لأن عدم الاستجابة لمطالب شعبنا المحقة والعادلة سيولد عدم استقرار وحالة امنية صعبة في هذه المنطقة.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال شن عدوانًا على قطاع في مايو الماضي استمر 11 يومًا اسفر عن استشهاد مئات المدنيين وتدمير آلاف المنازل وعشرات الأبراج والمنشآت الاقتصادية والزراعية.