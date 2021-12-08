الشيخ عزام يلتقي السفير الإيراني في سوريا

التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يتقدمه عضو المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، ظهر اليوم الأربعاء 8/12/2021، بالسفير الإيراني في سوريا مهدي سبحاني، وذلك بمقر السفارة وسط العاصمة دمشق.

وتناول اللقاءُ آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والإقليمية، وسبل دعم القضية وإسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتحديات التي تتهدده.

ولم يغفل الجانبان عن الأبعاد الخطيرة التي يُشكلها تطبيع بعض الأنظمة في المنطقة مع كيان الاحتلال، خاصةً محاولات تلك الأنظمة قلب الصورة، وإظهار العدو الإسرائيلي بأنه "الضحية"، وتجريم قوى المقاومة، واصطناع عدو جديد في المنطقة (الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، وتصويره بأنها يحول دون تحقيق الأمن والاستقرار فيها.