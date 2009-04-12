غزة : عملية جراحية متقدمة لطواقم المستشفى الميداني الأردني

فلسطين اليوم – غزة

أجرت طواقم المستشفى الميداني العسكري الأردني/ غزة 2، اليوم، عملية جراحية متقدمه ونادرة لمواطن في السبعين من عمره عاني لسنوات من ورم سرطاني خبيث في المثانة حال الحصار المفروض من علاجه خارج القطاع.

وقال أخصائي أول جراحة المسالك البولية والكلى، الدكتور عدنان أبو قمر رئيس الفريق الذي أجرى العملية: إن المواطن الذي أدخل إلى المستشفى قبل أسبوعين كان يعاني من نزيف دم باستمرار من المثانة بسبب الورم السرطاني الذي وصل إلى عضلات المثانة، ما أدى إلى فقر دم حاد حيث تم إعطاء المريض وحدات الدم اللازمة إلى أن تحسنت حالته العامة،وقمنا بإجراء عملية جراحيه له استمرت خمس ساعات لاستئصال المثانة مع البروستات كاملة.

وأضاف قمنا بتحويل مجرى البول إلى جزء من الأمعاء الدقيقة وإخراجة عن طريق فتح من خلال الجلد.

من ناحيته أوضح استشاري التخدير نائب مدير المستشفى الدكتور محمد الكيلاني، أن هذه العملية الجراحية تحتاج إلى مراكز متخصصة ومتقدمة إلا أنها تمت بنجاح للمريض وهو تحت الرعاية الطبية.وعبر ذوو المريض عن بالغ عن شكرهم وعظيم امتنانهم للأردن ملكا وحكومة وشعبا على الدعم الصادق تجاه أشقائهم في فلسطين وكذلك إقامة المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة، كما ثمنوا لجهود المميزة التي تبذلها طواقم المستشفى للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم .

وقال مدير المستشفى الدكتور عبد المجيد عبد اللطيف شندق: إن طواقم المستشفى أجرت أكثر من 379 عملية جراحية كبرى وصغرى حتى الآن، منها 150 عملية جراحية كبرى لحالات معظمها كانت محولة للعلاج خارج القطاع، وأنه تم التعامل مع أكثر من 11500 حالة وعمل اللازم لها سواء بتقديم الاستشارات الطبية والفحص المخبري والأشعة والعلاج، مؤكدا إجراء 4216 فحصا مخبرياً خلال الأسبوعين الماضيين.