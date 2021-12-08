بالصور طريقة بسيطة لعمل البسبوسة العادية بالقشطة والتمر

طريقة البسبوسة العادية، تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات المفضلة لدى العديد من الناس كبارًا وصغارًا، فتشتهر البسبوسة بمذاقها اللذيذ وقوامها الهشّ، وطعمها الحلو الرائع، وهناك العديد من الناس يقومون بشراء البسبوسة من محلات الحلوى بمبالغ باهظة، بالرغم من سهولة عملها في المنزل وبمكوناتها الغير مكلفة، لذا سنقدم في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة العادية في البيت.

طريقة البسبوسة العادية

تعد البسبوسة من ألذ الحلويات المحببة لدى أفراد العائلة، إذ يمكنك تحضيرها سيدتي في المنزل دون عناء، وبمقادير متواجدة في مطبخك، تعرفي معنا سيدتي على الطريقة الصحيحة لعمل البسبوسة العادية في البيت لتحصلي على مذاق لذيذ وشهي، ومن أبرز المكونات المطلوبة لتحضيرها ما يأتي:

مكونات البسبوسة العادية

يمكن عمل البسبوسة العادية بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات البسبوسة العادية، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوبان من السميد.

نصف كوب من السمن.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من اللبن الزبادي العادي.

نصف ملعقة كبيرة من الباكينغ باودر.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من الطحينة.

مكسرات (للتزيين).

لتحضير القطر:

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

طريقة تحضير البسبوسة العادية

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير البسبوسة العادية، حيث يعد هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات البسبوسة العادية:

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت.

أضيفي كل من السميد والباكينج باودر والسكر وجوز الهند في وعاء عميق، ثم اخلطيهم جيدًا.

ذوبي السمن في الميكروويف، ثم ذوبي العسل فيه.

أضيفي مزيج السمن إلى وعاء المكونات الجافة واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات معًا.

أضيفي الزبادي، واخلطي حتى يتجانس المزيج.

ادهني صينية الفرن، بالطحينة وتُوزّع مزيج البسبوسة بالتساوي.

رشي المكسرات على سطح الطبق بالتساوي.

اخبزي البسبوسة في الفرن حتى تبدأ الحواف بالتحول إلى اللون البني، حيث يستغرق ذلك ما يقارب 10 دقائق.

انقلي البسبوسة إلى الرف العلوي، واتركهيا تستمر في الطهي مدة 20 دقيقة حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا.

لصنع القطر، اخلطي مكونات القطر في قدر صغير، وارفعيه على درجة نار متوسطة واتركيه حتى يغلي.

خففي درجة الحرارة عندما يبدأ بالغليان، ودعيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

أطفئي النار واتركي الشراب دافئًا.

أطفئي الفرن وأخرِجي البسبوسة.

اسكبي القطر بالتساوي، وتُغطى البسبوسة فورًا بورق القصدير، لمدة خمس دقائق.

قطعي البسبوسة إلى قطع مربعة الشكل، وضعيها في صينية التقديم.

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طريقة البسبوسة بالقشطة

تعتبر البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة، حيث يتم صنعها بطرق سهلة وبمكونات متوفرة في كل منزل، إذ يتم إدخال السميد كمكون أساسي والجوز هند أيضًا ويتم تشريبها بالقطر، تمتاز بمذاقها الحلو الطيب، وتُصنع في الكثير من المناسبات منها أعياد الميلاد، والمناسبات الأخرى، وسوف نتحدث في هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بخطوات سهلة.

مكونات البسبوسة بالقشطة

يمكن عمل تورتة البسبوسة بالقشطة بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات البسبوسة بالقشطة، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوب من السميد.

نصف كوب من السكر.

ملعقتان صغيرتان من الباكينغ باودر.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من اللبن الزبادي.

نصف كوب من زبدة لورباك غير مملحة

مكونات القشطة:

كوبان من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من نشاء الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من القشطة.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

بعد تحضير المكونات السابقة سنتعرف الآن على طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة حيث يعتبر هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات البسبوسة بالقشطة:

اخلطي كل من السميد والسكر والباكينغ باودر وبيكربونات الصودا والملح والبيض والفانيليا واللبن معًا في وعاء.

ذوبي زبدة لورباك في وعاء فوق قدر من الماء المغلي.

أضيفي الزبدة المذابة إلى خليط السميد واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات.

لتحضير القشطة، امزجي الحليب ونشاء الذرة والدقيق والسكر في قدر كبير.

استمري في التقليب لتجنب الكتل، ثم أضيفي القشطة إلى مزيج الحليب واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

ادهني طبق الخبز بزبدة لورباك، ويُسكب ربع عجينة البسبوسة داخل الصينية ويُخبز في فرن محمّى مسبقًا لمدة 10 دقائق.

اسكبي القشطة في المنتصف، ويُسكب فوقها باقي عجينة البسبوسة.

اخبزي البسبوسة في الفرن لمدة 30 دقيقة أخرى.

رشي الفستق المطحون على البسبوسة، ثم تُقطع وتُقدم.

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طريقة البسبوسة بالبرتقال

اخترنا لكِ عزيزتي من موقع محتويات طريقة عمل البسبوسة بالبرتقال بمذاق لذيذ وطيّب في البيت، ولأنكِ سيدتي متميزة في وصفاتكِ يمكنك عملها في المنزل لأفراد أسرتكِ أفضل من شراءها من المحلات، إليكِ المكونات المطلوب إعدادها لصنع البسبوسة بالبرتقال:

مكونات البسبوسة بالبرتقال

يمكنكِ صنع البسبوسة بالبرتقال بخطوات بسيطة، لذلك سوف نقدم لكِ الآن مكونات البسبوسة بالبرتقال، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من جوز الهند المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

ربع كوب من اللبن الزبادي.

بيضتان.

ملعقتان صغيرتان من مستخلص الفانيليا.

ثلث كوب من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من نكهة البرتقال.

مكونات القطر:

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير البسبوسة بالبرتقال

بعد تحضير المكونات السابقة سنتعرف الآن على طريقة تحضير البسبوسة بالبرتقال، حيث يعتبر هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات البسبوسة بالبرتقال:

سخني الفرن على 180 درجة في صينية الخبز، وادهنيها بالزيت النباتي.

أضيفي كل من السميد وجوز الهند المجفف والباكينج باودر والسكر وبرش البرتقال إلى وعاء الخلط، ثم امزجي كل المكونات معًا.

أضيفي الآن البيض واللبن الرائب وعصير البرتقال ونكهة البرتقال إلى المكونات الجافة.

اخفقي الخليط حتى تحصلي على خليط سميك وناعم.

اسكبي الخليط في صينية الخبز، غطيه واتركيه لمدة نصف ساعة في الفرن.

لتحضير القطر، أضيفي السكر والماء في قدر، ودعي المزيج يغلي لمدة ثلاث دقائق.

أطفئي اللهب وأضيفي مسحوق الهيل وماء الورد وعصير الليمون، ثم حركي القطر جيدًا ودعيه جانبًا.

أخرِجي البسبوسة من الفرن، وقطعيها إلى مربعات الشكل باستخدام سكينًا حادًا، ثم ضعي اللوز على كل مربع واضغطي برفق.

اخبزي البسبوسة في فرن مُحمى مسبقًا على الرف العلوي لمدة 10 دقائق، حتى يتحول لون السطح إلى اللون البني الذهبي.

صبّي شراب السكر البارد وهو ساخن ودعيه حتى تمتص البسبوسة القطر.

قطعي البسبوسة وضعيها في طبق التقديم، وبالصحة والهناء.

طريقة البسبوسة بالتمر

تعرفي معنا سيدتي من موقع محتويات طريقة عمل بسبوسة التمر بمكونات غير مكلفة ومتوفرة في منزلكِ، حيث يمكنك تحضيرها بخطوات سهلة لتبهري بها أفراد عائلتكِ بمذاقها اللذيذ والشهي، ولتحضير البسبوسة بالتمر تحتاجي عزيزتي إلى المكونات الآتية:

مكونات البسبوسة بالتمر

يمكنكِ صنع البسبوسة بالتمر بخطوات بسيطة، لذلك سوف نقدم لكِ الآن مكونات البسبوسة بالتمر، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوبان من السميد الخشن.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

كوب من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من الزبدة غير المملحة والمذابة.

ثلث كوب من الفستق المطحون.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

13 أوقية من التمر منزوع البذور.

ثلث كوب من الجوز المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

مكونات القطر:

كوب ونصف من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة تحضير البسبوسة بالتمر

بعد تحضير المكونات السابقة سنتعرف الآن على طريقة تحضير البسبوسة بالتمر، حيث يعتبر هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات البسبوسة بالتمر:

سخني الفرن إلى 375 فهرنهايت.

اخلطي جميع مكونات السميد مع بعضها البعض في وعاء كبير الحجم، عدا الطحينة والفستق المطحون.

قومي بإعداد صينية الفرن عن طريق دهنها بالكامل بالطحينة.

أضيفي نصف الخليط إلى صينية الفرن، ووزعيه بالتساوي.

ضعي معجون التمر فوق خليط البسبوسة، (قومي بأخذ قطعة من عجينة التمر وتسويتها بيدك ثم وضعها فوق الطبقة الأولى من الخليط حتى تنتنهي من كمية التمر).

أضيفي النصف الثاني من خليط السميد على الوجه ووزعيه ليغطي الصينية بأكملها.

اخبزي البسبوسة في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30 دقيقة، ثم تُرفع على الرف العلوي لمدة دقيقة واحدة للحصول على لون بني فاتح.

اسكبي القطر على البسبوسة، ثم زينيها بالمكسرات المطحونة.

لتحضير القطر، اخلطي السكر والماء وعصير الليمون الطازج معًا في وعاء.

اتركي المزيج يغلي على نار متوسطة، وقلّبي باستمرار حتى يذوب السكر تمامًا ويصبح المزيج كثيفًا قليلًا.

قطعي البسبوسة إلى قطع مربعة الشكل بعد أن تصبح دافئة، ثم ضعيها في طبق التقديم، وبالصحة والهناء.