مهجة القدس: فيلم أميرة هبوط أخلاقي وفكري وتجنى على تضحيات الأسرى ونضالاتهم

أكد تامر الزعانين الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأربعاء 8/12/2021 أن فيلم أميرة الأردني ، هبوط أخلاقي وفكري وسلوك ذميم ومسخرة سينمائية، يتم تقديمها عبر إنتاج فيلم أميرة الأردني والذي يعتبر تجنى على تضحيات الأسرى ونضالاتهم.

وقال من المؤسف التشكيك والنيل من كرامة الأسير الفلسطيني الذي يحاول مقاومة إدارة السجون الصهيونية بكل الوسائل المتاحة لديه.

واعتبر أن عملية تهريب النطف (سفراء الحرية) تخضع إلى إجراءات مُعقدة ومشددة، ولا يعلم بها المحتل بتاتًا ولا يسمحَ بتهريبها، ويتم تسليم النطفة بيد الأهل مباشرة ولا دخل للسجان بها.

وأوضح ان سفراء الحرية ما هم إلا امتداد لتضحيات وإنتصارات الأسير الفلسطيني على سجانيه.

وطالب الزعانين من نقابة الفنانين الأردنيين سحب الفيلم ومحاسبة كل من شارك في هذا العار، وتحويلهم للجنة تحقيق ومحاسبتهم على هذا العمل، والإعتذار لكل أبناء الأسرى وسفراء الحرية.

ودعا الإعلام المحلي والدولي الداعم لقضية الأسرى في سجون الاحتلال للعمل على إنتاج أفلام تجسد معاناة الأسير الفلسطيني وتبرز تضحياته ومقاومته للمحتل الصهيوني.