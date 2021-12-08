الأردن قرر رسمياً وقف عرض فيلم أميرة المسيء للأسرى في عمان ومنع تداوله

أكدّ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أنّ الأردن قرر رسيما وقف عرض فيلم أميرة المسيء للأسرى، في عمان، ومنعه من التداول هناك.

وأوضح ، أن رئيس الوزراء محمد اشتيه خاطب رسميا الحكومة الأردنية، وسيكون هناك اجتماع الأحد القادم على مستوى مهم للحيلولة دون إنتاج أفلام مسيئة من هذا القبيل.

وأكد أبو بكر أن الهيئة ستصدر بيانا مساء اليوم، توضح فيه تطورات الموقف.

وذكر أن هذا الفيلم يعد اعتداءً صارخا على كرامة الأسرى الذين يصارعون من أجل البقاء.

وأثار فيلم "أميرة" الذي يتناول قضية "تهريب النطف" من سجون الاحتلال انتقادات من جانب مؤسسات الأسرى، التي اعتبرته مسيئا لقضيتهم ويخدم رواية الاحتلال واستهدافه لهذه الشريحة من الشعب الفلسطيني.

وفيلم "أميرة" من انتاج أردني وإخراج مصري ومشاركة ممثلين من فلسطين، والذي تدور أحداثه حول قضية تهريب النطف في السجون "سفراء الحرية"، حيث يناقش الفيلم قصة نطفة خرجت لزوجة أسير أنجبت طفلة وعاشت وهي تعتقد أنها ابنة الأسير، لتكتشف فيما بعد أنها ابنة سجان إسرائيلي.

واختار الأردن فيلم "أميرة"، ليُمثّل المملكة في التنافس على جوائز الأوسكار، عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022، بحسب إعلان سابق لـ"الهيئة الملكية الأردنية للأفلام".