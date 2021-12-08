القيادي عز الدين: لا يمكن أن يهنأ الاحتلال بالأمن والأمان على أرضنا

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية طارق عز الدين ، اليوم الأربعاء 8/12/2021، أن شعبنا يثبت الفعل المقاوم مستمر وهو الأصل في التعامل مع الاحتلال، ولا يمكن أن يهنأ الاحتلال بالأمن والأمان على أرضنا المحتلة، وسيبقى شعبنا له بالمرصاد.

وبارك عز الدين، في بيان صحفي تعقيباً على عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة، معتبراً أنها رمز الوجود الفلسطيني، وأن مدينة القدس هي محور الصراع على هذه الأرض، وما يجري من محاولات التهويد في حي الشيخ جراح، لن يمر مهما كلفنا ذلك من ثمن.

وشدد عز الدين، على أن العمليات البطولية التي ينفذها أبناء الشعب الفلسطيني، هي الرد العملي ليس فقط على جرائم الاحتلال، بل الرد على كل عمليات التطبيع مع هذا الكيان، والرد على نفاق العالم الظالم الذي يعطي الغطاء للاحتلال لاستمرار إجرامه بحق أبناء شعبنا المظلوم.

وأكد، أن هذه العملية التي جاءت في ذكرى انتفاضة الحجارة المباركة، تأكيداً على حيوية المقاومة وتجذرها كنهج ثابت في مواجهة الاحتلال والعدوان وإصرار شعبنا الثائر المقاوم في كل مكان على تحدي المنظومة العسكرية والأمنية الصهيونية التي تتهاوى أمام إرادة الصمود وأمام العزيمة الصلبة.