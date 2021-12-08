د. الحساينة: عملية القدس البطولية تأتي رفضا لسياسة الظلم والتهويد التي يمارسها الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور يوسف الحساينة اليوم الأربعاء 8/12/2021 ، أن أبطال القدس ما زالوا يؤكدون في كل لحظة عمق انتمائهم لمدينة القدس وفلسطين كقضية عادلة.

أوضح الحساينة تعقيباً على عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة ان العملية البطولية تأتي في سياق هبة جماهيرية عارمة رفضا لسياسة الظلم والتهويد التي يمارسها الاحتلال بكل إجرام وبحق أهلنا في القدس، معتبراً ان هبة شعبنا تأتي بعد تخلي النظام العربي الرسمي عنه وتصدياً للسياسات الإجرامية بحق المقدسات عبر العمليات الفدائية.

وقال :"شعبنا الفلسطيني متجذر فوق أرضه , ثابت فيها كجبال يافا , يدافع عن قضيته ويحفظ في ذاكرته التي لن تستطيع كل أدوات التضليل والأكاذيب الصهيونية".

وشدد على ان العمليات الفدائية عمل جماهيري وهي ديدن شعبنا الفلسطيني الموجود دائما وأبدا في ميادين الاشتباك مع الاحتلال.

واعتبر د. الحساينة انه ليس أمامنا خيار كشعب فلسطيني سوى المواجهة والمقامة للاحتلال بكافة السبل المتاحة وشبعنا لن يرضخ أو يستسلم لهذا العدو الصهيوني.