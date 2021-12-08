كورونا غزة : حالة وفاة وتسجيل "105"إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء 8/12/2021، عن تسجيل حالة وفاة و105" إصابة جديدة بعد اجراء 899 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وبينت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 187947 اصابة واجمالي الحالات النشطة 1437 حالة ،و اجمالي المتعافين 184854 حالة ، وارتفعت الوفيات لـ1656 وفاة

وبشأن التطعيمات ، أوضحت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 516446 شخص