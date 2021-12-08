القيادي نصر: العدو لا يردعه إلا صوت الانتفاضة والمقاومة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 8/12/2021، أن موجة عمليات المقاومة في تصاعد، واصفاً إياها بعمليات التصحيح والمعالجة السليمة لتصويب البوصلة في مواجهة الاحتلال.

وقال أحمد دار نصر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي، تعقيباً على عملية الشيخ جراح البطولية التي وقعت صباح اليوم:" أن هذه العملية تأتي في الذاكرة السنوية لانتفاضة الحجارة، وفي منطقة الشيخ جراح، لتؤكد على ضرورة إبقاء جذوة المواجهة ضد سياسة التهويد والتهجير بحق أبناء شعبنا، وأن هذا العدو لا يردعه إلا صوت الانتفاضة والمقاومة.

واعتبر أن ما يتم تداوله أن منفذة العملية هي فتاة فلسطينية، دليل على مشاركة المرأة في المواجهة، ودورها الطليعي الفعلي، لافتاً إلى القدرة على الضرب وإصابة المستوطنين والانسحاب وهذا ما يميز عملية اليوم.

وأشاد القيادي بأبناء شعبنا الثائر، المستمرين في تصديهم ومواجهتهم لقوات الاحتلال وجنوده ومستوطنيه، حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا من دنس الغاصبين.