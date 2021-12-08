حماس: شعبنا في معركة مفتوحة مع العدو والمقاومة عصية على الانكسار

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء 8/12/2021، بالعملية البطولية التي وقعت في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن العمليات البطولية في الضفة والقدس والتي كان آخرها فجر اليوم بطعن مستوطنة في الشيخ جراح تثبت عظمة شعبنا الثائر وأن مقاومته عصية عن الانكسار.

وشدد القانوع على أن شعبنا في الضفة والقدس، في معركة مفتوحة مع الاحتلال وسيخرج للغزاة وقطعان المستوطنين من كل مكان وبمختلف الوسائل حتى دحره عن أرضنا.

وكانت مستوطنة قد أصيب بجراح خطيرة بعد طعنها من قبل فتاة، فيما أعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار القصوى في محيط عملية الطعن التي نفذتها فتاة وأصابت مستوطنة بجراح خطيرة في الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال أغلقت محيط عملية الطعن وجميع الطرق المؤدية للحي، ودفعت بتعزيزات للبحث عن المنفذة.

فيما أعرب مراسل موقع والا العسكري عن خشية الاحتلال من موجة جديدة من العمليات الفردية.