بيتكوين تصحح مسارها و تجتاز حاجز الـ 50 ألف.. طالع اسعار العملات الرقمية

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، ليبدأ سوق "الكريبتو" في تصحيح مساره بعد خسائر أفقدته نحو خمس قيمته.

وأعاد هذا المسار سعر بيتكوين والمبلغ المستثمر في العقود الآجلة لها إلى ما كانا عليه في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، قبل الارتفاع الهائل في الأسعار الذي دفع العملة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني.

وتعددت أسباب خسائر بيتكوين (العملة الأشهر في العالم) وأخواتها، ورجح بعض خبراء أسواق المال أن الأسباب تتلخص في عمليات البيع المكثف لجني الأرباح، وقانون البنية التحتية الأمريكي، والحظر الذي فرض في الهند على التعاملات الخاصة للعملات الرقمية، وأخيرا الضغوط الصينية على تعدين العملات الرقمية المشفرة لتوفير الطاقة.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة بنسبة 4.64% خلال مستهل تعاملات اليوم، لتصل إلى 2.37 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 138.73 مليار دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 4.14% ليصل إلى 51007.60 دولار.

وزاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.68% إلى 4352.70 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 7.19% لتصل إلى 587.95 دولار.

وقفز سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 8.85% ليسجل 1.46 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 5.53% إلى 0.8339 دولار.

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وزاد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 3.49% إلى 28.21 دولار.

وصعد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 6.35% ليصل إلى 0.179 دولار.

وقفز سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 5.09% ليصل إلى 159.89 دولار.

وارتفع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 6.71% إلى 20.02 دولار.