طالع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 8-12-2021

واصل متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الأربعاء 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

و بلغ متوسط سعر صرف الدولار، في البنوك المصرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من بينها القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والمصرف المتحد، وعودة، والمصري الخليجي، وكريدي أجريكول، والمشرق، والعربي الأفريقي، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، وبلوم مصر.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر (أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.69 جنيه للشراء، و 17.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.71 جنيه للشراء، و 17.83 جنيه للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 20.78 جنيه للشراء، و 20.91 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.72 جنيه للشراء، و20.85 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.73 جنيه للشراء، و 52.08 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.75 جنيه للشراء، و 52.10 جنيه للبيع، أمس.