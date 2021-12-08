سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 8 ديسمبر 2021

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، للشراء لدى البنك المركزي، فيما استقر بالسوق (السوداء).

وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 436.27 جنيه للشراء، و439.54 جنيه للبيع، مقابل 436.28 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع أمس.

فيما بلغ سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 451 جنيها.

وتراجع سعر اليورو للبيع في السودان، لدى بنك السودان المركزي إلى 492.53 جنيه للشراء، و496.23 جنيه للبيع، مقابل 492.54 جنيه للشراء، و496.24 جنيه للبيع

وفي المقابل سجل سعر اليورو لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 505 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان، لدى بنك السودان المركزي، 577.39 جنيه للشراء، و581.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 600 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي عند 16.30 جنيه للشراء، و117.17 جنيه للبيع.

وبلغ الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني 118 جنيها لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك مسجلا 118.78 جنيه للشراء، و119.68 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 122 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك نحو 1433.24 جنيه للشراء، و1443.99 جنيه للبيع.