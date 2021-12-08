تعادل بطعم الفوز لمصر أمام الجزائر

تعادل منتخب مصر مع شقيقه الجزائري، بنتيجة 1-1، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العرب، على ستاد الجنوب في الدوحة

الجزائر تقدمت في الدقيقة 19 عن طريق محمد أمين توقاي، لكن عمرو السولية منح التعادل لمصر في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.



وتصدر الفراعنة، جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق "اللعب النظيف" أمام الجزائر صاحبة الوصافة.



وضرب منتخب مصر، موعدًا مع الأردن في ربع نهائي البطولة، أما الجزائر ستواجه المغرب في نفس الدور.



بداية المباراة كانت حماسية بين الفريقين، مع تناقل الكرة في وسط الملعب، دون خطورة على المرمى.



وحاول لاعبو الفراعنة، حرمان الخصم من السيطرة على الكرة، لكن أبناء المدرب بوقرة نجحوا في امتصاص الضغط.

ونجح محاربو الصحراء في افتتاح النتيجة في الدقيقة 19، عن طريق توقاي، الذي حول تسديدة بلايلي، من على مشارف منطقة الجزاء، إلى شباك الشناوي، بكرة اصطدمت بقدم مدافع الفراعنة.



وبعد 3 دقائق، تبادل بلايلي، الكرة مع بغداد بونجاح، قبل أن يسدد كرة أرضية صدها الحارس محمد الشناوي.



وأرسل عمرو السولية، تسديدة صاروخية، مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزائر.



الجزائر دخلت الشوط الثاني بقوة، من أجل تعزيز التقدم واستغلال تراجع الفراعنة.

ونجح محاربو الصحراء في افتتاح النتيجة في الدقيقة 19، عن طريق توقاي، الذي حول تسديدة بلايلي، من على مشارف منطقة الجزاء، إلى شباك الشناوي، بكرة اصطدمت بقدم مدافع الفراعنة.



وبعد 3 دقائق، تبادل بلايلي، الكرة مع بغداد بونجاح، قبل أن يسدد كرة أرضية صدها الحارس محمد الشناوي.



وأرسل عمرو السولية، تسديدة صاروخية، مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزائر.



الجزائر دخلت الشوط الثاني بقوة، من أجل تعزيز التقدم واستغلال تراجع الفراعنة.