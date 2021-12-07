اسعار الذهب في الجزائر اليوم الاربعاء 8 ديسمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، رغم صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر 7,945 دينار (57.11 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر نحو 6,952 دينار (49.97 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر نحو 5,959 دينار (42.84 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,634 دينار (33.32 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3,972 دينار ( 28.56 دولار).

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر نحو 247,076 دينار (1776 دولارا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) ليسجل نحو 55,613 دينار (399.80 دولار).