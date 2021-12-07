الجهاد يشارك في الوقفة الإسنادية للأسرى في البيرة

شاركت حركة الجهاد الإسلامي في الوقفة الإسنادية الأسبوعية للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، اليوم الثلاثاء في مدينة البيرة بالضفة المحتلة.

وأكد القيادي سعيد نخلة في مقابلة خاصة، أن هذه الفعاليات مستمرة، من أجل إيصال رسالة للصليب الأحمر والجهات المطلعة على أوضاع الأسرى، مضيفاً أنها عنوان للحديث عن معاناة الأسرى وأوضاعهم داخل سجون الاحتلال.

وأضاف القيادي نخلة، أن هذه الوقفة كان عنوانها التضامن مع الأسرى المرضى، ومطالبات بتغيير وسائل النقل للمستشفيات، مشيراً إلى ضرورة توسيع وحشد هذه الوقفات والوسائل للتعبير عن الوقوف بجانب أسرانا ومطالبهم العادلة.