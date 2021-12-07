اسعار الذهب في لبنان اليوم الاربعاء 8 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر الدولار، مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات سوق النقد غير الرسمية "السوداء"، ليتراوح بين 23100، و23150 ليرة لكل دولار.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، ليسجل نحو 87.770 ألف ليرة (57.25 دولارا).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 76.801 ألف ليرة (50.10 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، نحو 65.829 ألف ليرة (42.94 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 51.200 آلاف ليرة (33.40 دولار).

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 43.885 ألف ليرة (28.63 دولار).

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، في تعاملات امس، إلى نحو 2.729 مليون ليرة (1781 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 614.408 ألف ليرة (400.79 دولار).