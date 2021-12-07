راصد جوي يحذر من موجة غبار و رياح قوية غداً الأربعاء

حذر الراصد الجوي قصي حلايقة من موجة غبار واسعة في جنوب ووسط البلاد نتيجة رياح جنوبية غربية قوية الأربعاء.

و من المتوقع أن طرأ انخفاض واضح من جديد على درجات الحرارة يوم الأربعاء، حيث تكون حول الى أدنى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق، وتشتد الرياح خلال ساعات النهار مع ارتفاع متوقع في نسبة الغبار، ومع ساعات العصر والمساء يبدأ تأثير منخفض جوي على المنطقة لتبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية والساحلية ثم تصل الى أواسط البلاد خلال الليل بمشيئة الله. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

و يوم الخميس يكون الجو غائماً جزئياً و ماطر، و لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتهطل زخات محلية من الأمطار على فترات خلال الصباح ثم تضعف تدريجياً، مع بقاء الفرصة سانحة لزخات محلية هنا وهناك مع طقس بارد نسبياً في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملموس خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية ثم تتحول الى شرقية ليلاً.

و من المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة، حيث تعود الى معدلاتها السنوية العامة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء باردة قليلاً في الجبال ومائلة الى الاعتدال في المناطق الساحلية والسهلية، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً وتصبح الاجواء باردة نسبياً الى باردة بشكل.

أما السبت فيكون الجو غائماً جزئيا، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء باردة قليلاً في الجبال ومائلة الى الاعتدال في المناطق الساحلية والسهلية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً وتصبح الاجواء باردة نسبياً الى باردة بشكل عام.

و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة يوم الأحد، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وخلال ساعات النهار تسود أجواء باردة قليلاً في الجبال ومائلة الى الاعتدال في المناطق الساحلية والسهلية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية، ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجدداً وتصبح الاجواء باردة نسبياً الى باردة بشكل عام، والله تعالى أعلم