الفدائي يودع كأس العرب بعد خسارته أمام فريق النشامى بخماسية مقابل هدف

ودّع منتخبنا الوطني لكرة القدم "الفدائي"، مساء اليوم الثلاثاء، منافسات "كأس العرب"، بعد خسارته أمام نظيره الأردني "النشامى" بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبهذه النتيجة، حسم المنتخب الأردني تأهله للدور ربع النهائي عن المجموعة الثالثة، برفقة متصدر المجموعة المنتخب المغربي الذي فاز بهدف نظيف على المنتخب السعودي الذي حل ثالثًا، في حين تذيل منتخبنا المجموعة بنقطة وحيدة وبفارق الأهداف.

ودخل "الفدائي" المباراة وعينه على الفوز والثلاث نقاط للتأهل، واندفع هجوميًا من البداية، إلا أنه تفاجأ بكرة مرتدة وصلت اللاعب الأردني محمد أبو شرارة الذي راوغ الدفاع قبل أن يعرقل داخل المنطقة ويحصل على ضربة جزاء نفذها زميله بهاء عبد الرحمن بنجاح في شباك الحارس عمر قدورة بالدقيقة (7).

وأهدر مهاجم "الفدائي" خالد سالم فرصة سهلة للتسجيل بعد أن وصلته الكرة أمام المرمى الأردني، ليفشل في التعامل معها وتمر من بين قدميه. وعاد "النشامى" وسجلوا الهدف الثاني عبر النجم حمزة الدردور الذي حوّل عرضية ياسين البخيت بسهولة داخل المرمى الفلسطيني في الدقيقة (24).

وواصل منتخبنا الوطني سيطرته على الكرة، وصنع عدة فرص سانحة للتسجيل أهدرها بسبب قلة التركيز والتسرّع، كما عانده الحظ في كرة للنجم محمد باسم.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح تامر صيام في تقليص النتيجة لمنتخبنا من كرة رأسية.

وفي الشوط الثاني، حاول "الفدائي" تعديل النتيجة، وفرض سيطرة شبه مطلقة على أرضية الملعب، وتناوب لاعبوه على إهدار الفرص، خاصة المهاجم خالد سالم الذي لم يكن موفقًا خلال المباراة. وبينما كان منتخبنا يبحث عن التعديل والعودة في المباراة، نجح "النشامى" في تسجيل الهدف الثالث عبر تسديدة لمحمود مرضي، اصطدمت بالمدافع ياسر حمد، واستقرت في شباك الحارس قدورة.

وإنهار منتخبنا في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليضيف "النشامى" هدفين عن طريق يزن النعيمات، في الدقيقتين (86) و(90)، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الأردني بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد لمنتخبنا.