أفضل عصائر لعلاج القولون العصبي..!، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، افضل عصير لعلاج القولون، كما يبحث الكثيرون عن أفضل عصير للقولون ، حيث أن المشاكل التي تصيب القولون العصبي من المشاكل الشائعة التي يصاب بها الكثير من الناس وتسبب العديد من الأعراض وقد تصل إلى مضاعفات.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أهم الطرق التي يمكن من خلالها التحكم في أعراض القولون العصبي وأهم الأعراض التي يسببها، والعديد من المعلومات الأخرى عن هذا الموضوع بشئٍ من التفصيل.

القولون العصبي

تعتبر متلازمة القولون العصبي من أكثر المتلازمات شيوعًا والتي يصاب بها عدد كبير من الناس، وقد تسبب هذه المتلازمة أعراض خفيفة ومتوسطة وفي نسبة قليلة من الناس يسبب هذا المرض أعراض حادة ومضاعفات خطيرة، وحتى وقتنا الحالي لم يعرف العلماء السبب الأساسي وراء الإصابة بمتلازمة القولون العصبي ولكن هناك بعض المثيرات التي يمكن أن تسبب تطور الحالة مثل تناول أنواع معينة من الأطعمة أو التعرض للضغط النفسي والتوتر، ويمكن التحكم في الأعراض المصاحبة للقولون العصبي عن طريق اتباع عادات غذائية صحية وتناول الأدوية التي تخفف من الأعراض تحت إشراف الطبيب.

أفضل عصير للقولون

يعتبر اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن الأطعمة التي تسبب تهيج القولون من أهم خطوات التحكم في أعراض القولون العصبي، كما أن هناك بعض المشروبات والعصائر التي تساعد في تنظيف وتطهير القولون وبالتالي التحكم في الأعراض وفي السطور القادمة سوف نتحدث عن أهم هذه العصائر وفوائدها بشيءٍ من التفصيل.

عصير الرمان

حيث أن عصير الرمان من أفضل العصائر التي تساعد في تحسين عملية الهضم والتقليل من مشاكل الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد على تنظيف القولون وبالتالي فإنه يعمل على التخلص من أعراض القولون العصبي المزعجة، حيث يتم عمل عصير الرمان وتصفيته جدًا والمواظبة على شربه، ولكن يجب تجنب الإفراط في شرب هذا العصير حتى لا تحدث نتائج عكسية.

عصير الصبار

يعتبر عصير الصبار من أفضل أنواع العصائر التي تعمل على تهدئة متلازمة القولون العصبي حيث أن الصبار يعرف بخصائصه المهدئة والملطفة وبالتالي فهو يعمل كملين طبيعي ويحارب نوبات الإمساك التي تحدث مع القولون العصبي، ويتم تحضير هذا العصير عن طريق خلط الصبار مع الليمون ثم وضعه في الثلاجة وشربه من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

عصير البنجر

حيث أن البنجر من أفضل أنواع الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف الغذائية المفيدة لمرضى القولون العصبي حيث أنها تسهل عملية الهضم وتقلل من نوبات الإمساك التي تصاحب القولون، ويمكن خلط البنجر مع الفواكه الأخرى وتحليته بالعسل أو السكر قبل شربه من أجل تحسين طعمه.

عصير التفاح

حيث أن التفاح من أفضل أنواع الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف الغذائية المفيدة لمرضى القولون العصبي كما أنها تحتوي على مادة تسمى البوليفينول وهي مادة تساعد على تحسين حالة البكتيريا الموجودة في الأمعاء وبالتالي التقليل من الأعراض المصاحبة للقولون، ويمكن عمل عصير التفاح عن طريق تقشيره وخلطه مع الليمون والزنجبيل والماء.

عصير الكيوي

يعتبر الكيوي من أفضل أنواع الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تدعم حركة الجهاز الهضمي وتخفف من أعراض القولون العصبي، كما أنه يحتوي على بعض المواد التي تساعد على دعم البكتيريا النافعة التي تعيش في الأمعاء وبالتالي تحسين حالة المصابين بالقولون، ويتم تحضير هذا العصير عن طريق تقشير الكيوي وإضافة الليمون إليه وخلطهما معًا، كما أن هذا العصير يعطي نتيجة مذهلة عند شربه على معدة فارغة.

عصير الأناناس

يعتبر الأناناس من الفاكهة المفيدة لصحة الجهاز الهضمي حيث أن هذه الفاكهة تحتوي على إنزيم يسمى بروميلين وهذا الانزيم يعمل على تقليل مشاكل الجهاز الهضمي عن طريق تسريع وتحسين امتصاص العناصر الغذائية من الجسم وهو ما يلعب دور كبير في الوقاية من الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي والتقليل من أعراض القولون العصبي.

عصير البطيخ

يعرف عصير البطيخ على أنه ملين طبيعي يساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي والتقليل من الإمساك الذي يترافق مع متلازمة القولون العصبي، ولكي نقوم بصنع عصير البطيخ نقوم بالتخلص من قشر البطيخ واللب الموجود بداخله ونضربه مع الماء ونشربه خلال اليوم.

عصير البرتقال

حيث أن عصير البرتقال يساعد على التحسين من حالة البكتيريا التي تعيش في الأمعاء ويساعدها على القيام بدورها كما أنه يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي وكذلك أعراض القولون العصبي، كما أن البرتقال مصدر غني لفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تحمي الشخص من العديد من المضاعفات والأمراض.

عصير السبانخ

حيث أن السبانخ تحتوي على تحتوي على الكثير من الألياف الغذائية المفيدة لمرضى القولون العصبي حيث أنها تسهل عملية الهضم وتقلل من نوبات الإمساك، كما أنها تحتوي على بعض المواد التي تساعد في تعزيز البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، ويمكن الحصول على عصير السبانخ عن طريق ضربها مع فاكهة مثل الموز أو الليمون وغيرها.

مشروبات للقولون والانتفاخ

هناك بعض أنواع المشروبات التي يمكن تناولها من أجل السيطرة على أعراض القولون العصبي والتخلص من الانتفاخات والغازات المصاحبة له ومن أهم هذه المشروبات ما يلي:

النعناع.

اليانسون.

البابونج.

الشمر.

الكركم.

الزنجبيل.

الخزامى.

بذور الكتان.

الكراويا.

الشاي الأخضر.

أعراض القولون العصبي

هناك بعض الأعراض والعلامات التي تدل على الإصابة بالقولون العصبي ومن أهم هذه الأعراض ما يلي:

آلام البطن.

التقلصات والانتفاخات والغازات.

الإسهال أو الإمساك أو نوبات منهما معًا.

نزول دم مع البراز في بعض الأحيان.

فقدان الوزن في بعض الأحيان.

اختلاف عدد مرات التبرز خلال اليوم.

تغيرات في شكل البراز.

التشنجات.

تهيج القولون عند تناول أنواع معينة من الأطعمة.

كيفية تخفيف أعراض القولون العصبي

هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تخفيف الأعراض المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي ومن أهم هذه الطرق ما يلي:

الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تسبب تهيج في القولون.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية المفيدة مثل الفواكه والخضروات لأنها تساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي.

شرب كمية وفيرة من الماء والسوائل.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الابتعاد عن التدخين وشرب الكحول.

تجنب التوتر والضغط النفسي.

تناول المشروبات التي تخفف من الغازات والانتفاخات مثل اليانسون والبابونج والنعناع والشاي الأخضر.

تناول مسكنات الألم التي يصفها الطبيب عند الشعور بالألم.