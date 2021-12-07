تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على نايل سات بجودة HD

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على القمر الصناعي على نايل سات ، حيث تفوقت القناة على العديد من القنوات الجزائرية حيث تقدم محتوى رائع استطاع ان تجذب ملايين المشاهدين إليها علمًا أنها تبث محتوى بجودة عالية وعلى مدار الساعة وبدون توقيف وبجودة عالية HD.

وتقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 العديد من الترددات المتنوعة والتي يبحث عنها الكثيرين للتسلية ومتعة عائلاتهم وأطفالهم، ومن هذه الترددات، نقدم لكم اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية 2021 الجديد بسبب زيادة البحث عن التردد قررنا كتابة هذا المقال.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على نايل سات

ويٌعد سبب تفوق الدراما التركية في مجتمعنا العربي هو الممثلين، على سبيل المثال وما يتمتعون به من جمال بالع وكذلك الأحداث الكثيرة والقصة الطويلة للمسلسل والتي تمتد إلى مئات الحلقات ، ابرزها المؤسس عثمان ( أرطغرل ) .

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على نايل سات

أولا: مسلسل قيامة المؤسس عثمان ، ويعد المسلسل من الاكثر شهرًا في الدراما التركية وهو مسلسل تاريخي إسلامي يحكي بطولة قائد إسلامي يحهله الكثير منا كعرب لذلك يقيل

الطبيب العبقري أقامت إدارة قناة الفجر استفتاء جمهور للاختيار ما بين مسلسل الطبيب العبقري ومسلسل الحفرة الجزء الرابع . وكانت النتيجة المعادلة جعلت القناة تعرض كليهما. ومسلسل الحفرة الجزء الرابع.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 على نايل سات

برامج قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

أولاً: تعرض قناة الفجر الجزائرية أفضل المسلسلات التركية والأعمال الدرامية الشيقة.

ثانيًا: برنامج كاميرا كاشي الذي تابعه مشاهدون كثر لما تحتويه من حلقات رائعة.

ثالثًا: برنامج الشهير الغاز من الجزائر الذي لاقى كثير من الشهرة والنجاح.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 على نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة HD

كما أن قناة الفجر الجزائرية لديها تردد آخر على ذات القمر .

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10922

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة HD