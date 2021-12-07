التردد الجديد لقناة أمواج الرياضية 2022

تردد قناة أمواج الرياضية الجديد 2022 على النايل سات، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قناة امواج والذي أصبح من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها في الأراضي الفلسطينية بسبب ما تقدمه القناة من عرض لمختلف دوريات كرة القدم الأوروبية.

ويعاني عشاق الدائرة المستديرة لكرة القدم في الأراضي الفلسطينية من عدم قدرتهم على شراء أجهزة بي ان سبوت الرياضية لمشاهدة دوريات كرة القدم الامر الذي دفع قناة أمواج للتعاقد مع القناة من اجل عرض دوريات كرة القدم مجانًا في الأراضي الفلسطينية.

نبذة عن قناة أمواج الرياضية 2022

وتهتم أمواج بعرض دوري كرة القدم الاسباني والانجليزي والفرنسي والألماني وأهم المباريات الأخرى في الدوريات الاوروبية اضافة الى مباريات دوري ابطال اوروبا.

وتعمل القناة على بث المباريات دون اشتراك الأمر الذي يجعل الاقبال كبير جدًا عليها في الاراضي الفلسطينية للاستمتاع بمشاهدة المباريات المشفرة على قنوات بي ان سبورت.

ترددات قناة أمواج الرياضية 2022

لقناة أمواج ترددات عدة على مستوى محافظات قطاع غزة وذلك على النحو التالي:

تردد قناة أمواج من رفح:

يرجى توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه حاووز زعرب وضبط اعدادات البحث على التردد 10880 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H.

ردد قناة أمواج لسكان غزة:

يرجى توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه السرايا أو الحاووز وضبط اعدادات البحث على التردد 10825 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H.

تردد أمواج في الوسطى والشمال:

يرجى توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه السرايا وضبط اعدادات البحث على التردد 10825 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H، أو 10880 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H.