سرايا القدس تنعى المجاهد حسين الدويك الذي توفي إثر مرض عضال

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحد فرسانها الميامين في لواء غزة، والذي توفي إثر مرض عضال.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري: إن الفقيد "حسين يوسف حسين الدويك" (33 عاماً) توفي مساء اليوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق 7 ديسمبر 2021م، إثر مرض عضال، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

وأضافت: "إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين".

ودعت المولى عز وجل، أن يتغمد المجاهد الدويك بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته برفقة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا, وأن يُلهم أهله وذويه ورفاق دربه جميل الصبر والسلوان.

وعاهدت سرايا القدس الفقيد وكل الشهداء، أن تبقى محافظة على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.