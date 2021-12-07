بالفيديو شاهد.. هدف فلسطين الأول في مرمى الأردن

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:52 م
07 ديسمبر 2021
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هدف فلسطين الأول في مرمى الأردن

 

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