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بالفيديو
شاهد.. هدف فلسطين الأول في مرمى الأردن
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:52 م
07 ديسمبر 2021
هدف فلسطين الأول في مرمى الأردن
#الاردن
#هدف فلسطين
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