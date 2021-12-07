ولاء موسى.. شابة غزية تطمح لتمثيل فلسطين دولياً بموهبة تطريز الدمى التراثية

تحاكي الشابة ولاء موسى من النصيرات وسط قطاع غزة، التراث الفلسطيني عبر استخدامه في صناعة دمى ألعاب الأطفال، فتحيك بالخيوط والأبرة بعض الدمى التي ترتدي الثوب الفلاحي والحومية الفلسطينية، لتذكير الأطفال بتراثهم الأصيل.

وبدأت الشابة موسى في ثناعة دمى الأطفال وحياكتها، بعد تخرجها من الجامعة وعدم توفر فرصة عمل مناسبة، لإعالة أسرتها وإحياءً للتراث، بالإضافة إلى استثمار موهبتها في صناعة المشغولات اليدوية.

وتعمل الشابة في التطريز الفلاحي وصناعة الاكسسوارات إلى جانب التركيز على صناعة دمى الأطفال التراثية وبيعها وتسويقها عبر الانترنت.

وعن إنتاج هذا النوع من الدمى، تقول ولاء أنها تلقت دورة تدريبية متخصصة في مجال التطريز، من أجل تطوير وصقل مهارتها، وحتى تصبح صناعة الدمى بالتطريز، مشروعاً خاصاً بها.

ولا تقتصر هذه الموهبة على حياكة الدمى فقط، تضيف ولاء أنها بحاجة كبيرة للتطوير والإبداع والتركيز في التفاصيل الصغيرة، حتى يكون المنتج النهائي مميز.

وصنعت موسى العديد من الدمى، تتابع: صنعت دمى المسرح وهي دمى يتم تحريكها بواسطة الخيط في المسارح لإيصال أفكار معينة وعرض القصص الكرتونية، إلى جانب اهتمامها الكبير بصناعة الشخصيات من خلال التطريز الفلاحي.

ويبقى طموح الشابة ولاء موسى بافتتاح معرض خاص بها حاضراً، لعرض جميع أعمالها وبيعها، والتصدير للخارج، وتمثيل فلسطين دولياً بهذه الموهبة.