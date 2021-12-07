"محكمة لاهاي" ترد على طعن قدمه مواطن فلسطيني ضد غانتس

أعلنت محكمة استئناف هولندية، الثلاثاء، عدم اختصاصها للبت في طعن قدمه مواطن فلسطيني هولندي، في قرار قضائي يقضي برفض شكوى رفعها ضد وزير الدفاع "الإسرائيلي" بيني غانتس، يحمله فيها مسؤولية استشاهد ستة من أقربائه خلال الحرب على غزة عام 2014.

وأكدت محكمة الاستئناف في لاهاي "عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس"، لأنه يشمل مسؤولين عسكريين ينفذون سياسة "إسرائيل"، مؤكدة بذلك قرارا أصدرته محكمة الدرجة الأولى في يناير 2020.

وتسببت حرب عام 2014، التي استمرت لمدة 50 يوما، بارتقاء أكثر من 2000 فلسطيني، وإصابة الآلاف بجروح، فضلا عن تدمير مئات البيوت والمباني

وفي عام 2021 بين 10 مايو و21 منه استشهد نحو 254 فلسطينيا بينهم 66 طفلا وأصيب 1948 شخصا بجروح مختلفة.