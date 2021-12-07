بث مباشر.. الأردن تسجل الهدف الرابع في مرمى فلسطين مقابل هدف

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:06 م
07 ديسمبر 2021
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بث مباشر مباراة فلسطين والأردن في كأس العرب

 

 

#بث مباشر مباراة فلسطين والأردن في كأس العرب

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