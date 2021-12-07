مباراة الأردن وفلسطين بث مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 على موقع يلا شوت والقنوات الناقلة ، حيث يسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق فوز كبير في هذه المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة كأس العرب المقامة في قطر ، ونشير لكم إلى أن مواقع الانترنت سجلت خلال الساعات الماضية القليلة نسبة عالية جراء عمليات البحث الكبيرة من اجل مشاهدة هذه المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع وهو ما وفرناه لكم في هذه المقالة .

فريق فلسطين اليوم وضع لكم رابط البث المباشر لمباراة فلسطين والأردن اليوم ، بعدما سجل محرك جوجل عمليات بحث كبيرة من قبل الجمهور من أجل متابعة الشوطين اللذان سيشهدان مهارات كروية رائعة .

موعد مباراة الأردن وفلسطين

ومن المقرر أن يلعب المنتخبين الأردني والفلسطيني اليوم على ملعب راس بوعبود في تمام الساعة الخامسة عصرًا كما سيعلق على المباراة المعلق الرياضي أحمد البلوشي .

ونشير لكم إلى أن المنتخب الاردني في الجولة الثانية كان قد تلقي الخسارة الاولى له في المجموعة وذلك عندما خسر علي يد المنتخب المغربي يوم السبت الماضي بنتيجة اربع أهداف مقابل لا شيء.

ويحتل منتخب الأردن حاليا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، في المقابل، يسعى المنتخب الفلسطيني لتقديم مشاركة مُشرفة على الرغم من كل الظروف القاسية التي يمر بها، ويطمح الفريق بحسب تصريحات العتال مساعد المدير الفني لتقديم أداء جيد والتأهل للدور التالي، ولكنه سيصطدم بمنتخب قوي للغاية في أول جولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والأردن

تذاع مباريات كأس العرب 2021 حصريًا على قنوات بي إن سبورت والكاس، وستذاع مباراة فلسطين والأردن على قناة beIN SPORTS 1. يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

كما ونشير في نهاية المقالة إلى أن منتخب فلسطين حاليا هو صاحب المركز الأخيرة في المجموعة برصيد نقطه واحده وذلك بعد ان لعب هو الاخر مبارتان ومن خلالهم تعادل المنتخب الفلسطيني في مباراة واحده وخسر أيضًا المنتخب مباراة واحدة .

واخر مباراة لعبها المنتخب الفلسطيني في البطولة كانت مع منتخب السعوديه في الجولة الثانية وقد تعادل المنتخب الفلسطيني في هذه المباراة بنتيجة هدف مقابل هدف، وفيما يلي رابط البث المباشر للمباراة

مشاهدة مباراة الأردن وفلسطين اليوم

ولقد وضعنا لكم رابط مشاهدة مباراة الأردن وفلسطين بث مباشر هنا

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2021 على نايل سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12765

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2021 على عرب سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

البث مفتوح