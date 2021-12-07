سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، حيث هبط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، متأثرة بحركة تذبذب أسعار المعدن النفيس عالميا وسط ترقب السياسات النقدية.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، ليسجل نحو 898.64 جنيه، مقابل 902.33 جنيه (57.32 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر نحو 786.33 جنيه، مقابل 789.56 جنيه (50.16 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، ليصل إلى 673.99 جنيه، مقابل 676.76 جنيه (42.99 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 524.21 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 449.32 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 336.99 جنيه.

سعر الأوقية الذهب في مصر

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر نحو 27948 جنيها (1778 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 6291 جنيها (400.23 دولار).