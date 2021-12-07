رابط التسجيل وظائف محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 7-12-2021

رابط التسجيل في وظائف محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 ، حيث يبحث مئات آلاف المواطنين داخل البلاد عبر الانترنت عن رابط التقديم للوظائف ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم التفاصيل كاملة حيث ستتمكنون من التسجيل دون أي عناء .

وتأتي هذه المقالة التي هي بعنوان رابط التسجيل في وظائف محافظة شمال الباطنة ضمن سلسلة مقالات نرصد فيها اهتمامات الجمهور ونجيب عنها في هذه السطور ، وعن تفاصيل الرابط فهو على النحو التالي:

وظائف في سلطنة عمان 2021

وأعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان ، عن رابط التسجيل للوظائف البالغ عددها 440 فرصة وظيفية.

وأوضحت وزارة العمل في سلطنة عمان ان الوظائف ستكون في مؤسسات القطاع الخاص العاملة في المحافظة بمختلف التخصصات والمؤهلات العلمية ، وفيما يلي التفاصيل:-

وحول الأولية في تلك الوظائف في الباطنة ، فإن وزارة العمل قالت إن الأولوية ستكون للمسرحين من اعمالهم بالمحافظة بما لا يتعارض مع متطلبات شغل كل وظيفة.





رابط التسجيل في وظائف بسلطنة عمان

ونشر لكم فريق فلسطين اليوم رابط التسجيل في وظائف الباطنة بسلطنة عمان ، وسط تتطلع العمانيون الى الالتحاق بهذه الوظائف في شمال الباطنة.

ويمكنكم الان التقديم إلى هذه الوظائف عبر التسجيل من خلال هذا الرابط ( https://www.mol.gov.om/ ) الذي سينقلكم مباشرة إلى الوظائف .

وكانت وزارة العمل في سلطنة عمان قد أجرت اختبارات ومقابلات توظيف لنحو ٣٢٩ باحثا عن عمل من أبناء ولايات شمال الباطنة.