رابط التسجيل وظائف محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 7-12-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:15 م
07 ديسمبر 2021
رابط التسجيل وظائف محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 7-12-2021
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رابط التسجيل في وظائف محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 ، حيث يبحث مئات آلاف المواطنين داخل البلاد عبر الانترنت عن رابط التقديم للوظائف ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم التفاصيل كاملة حيث ستتمكنون من التسجيل دون أي عناء .

وتأتي هذه المقالة التي هي بعنوان رابط التسجيل في وظائف محافظة شمال الباطنة ضمن سلسلة مقالات نرصد فيها اهتمامات الجمهور ونجيب عنها في هذه السطور ، وعن تفاصيل الرابط فهو على النحو التالي:  

وظائف في سلطنة عمان 2021

وأعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان ، عن رابط التسجيل للوظائف البالغ عددها 440 فرصة وظيفية.

وأوضحت وزارة العمل  في سلطنة عمان ان الوظائف ستكون في مؤسسات القطاع الخاص العاملة في المحافظة بمختلف التخصصات والمؤهلات العلمية ، وفيما يلي التفاصيل:-

وحول الأولية في تلك الوظائف في الباطنة ، فإن وزارة العمل قالت إن الأولوية ستكون للمسرحين من اعمالهم بالمحافظة بما لا يتعارض مع متطلبات شغل كل وظيفة.

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رابط التسجيل في وظائف بسلطنة عمان

ونشر لكم فريق فلسطين اليوم رابط التسجيل في وظائف الباطنة بسلطنة عمان ، وسط تتطلع العمانيون الى الالتحاق بهذه الوظائف في شمال الباطنة.

ويمكنكم الان التقديم إلى هذه الوظائف عبر التسجيل من خلال هذا الرابط ( https://www.mol.gov.om/ ) الذي سينقلكم مباشرة إلى الوظائف .

وكانت وزارة العمل في سلطنة عمان قد أجرت اختبارات ومقابلات توظيف لنحو ٣٢٩ باحثا عن عمل من أبناء ولايات شمال الباطنة.

 

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