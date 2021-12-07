سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في المملكة الاردنية الهاشمية، والذي انخفض في معاملات اليوم الثلاثاء، متأثرأ بحالة الترقب العالمية لسياسات البنوك المركزية النقدية في خضم التضخم.

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، نحو 40.66 دينار (57.33 دولار)، مقابل 40.69 دينار (57.39 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 35.58 دينار (50.16 دولار)، مقابل 35.60 دينار (50.22 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الأدرن 30.49 دينار (43 دولارا)، مقابل 30.52 دينار (43.04 دولار) مقابل 30.52 دينار (43.04 دولار) .

سعر جرام الذهب عيار 14 في الاردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.72 دينار (33.44 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 20.33 دينار (28.66 دولار).

سعر الأوقية الذهب في الاردن

وسجل سعر الأوقية في الأردن، نحو 1264 دينارا (1784 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في الأردن

وبلغ سعر الجنيه الذهب في الأردن عند مستوى 284.61 دينار (401.31 دولار).