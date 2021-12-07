سعر الدولار في ليبيا اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في ليبيا، والذي تباين سعر صرفه مقابل مقابل الدينار الليبي، في معاملات اليوم بالسوق السوداء والبنوك الرسمية.

سعر الدولار في ليبيا اليوم الثلاثاء

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 4.99.50 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.58 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.60 دينار.

سعر الدينار التونسي

جاء الدينار التونسي ليسجل 1.75 دينار.

سعر الجنيه المصري في ليبيا

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32 دينار.

سعر الدينار الاردني في ليبيا

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90 دينار.

وسجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.6016 دينار للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو 5.192 دينار للبيع والجنية الإسترليني و6.087 دينار للبيع.

سعر الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

سجل الذهب عيار 18 نحو 204.5 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 21 نحو 239.3 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 272.3دينار ليبي.

وسجل كسر الفضة 2.5 دينار ليبي.