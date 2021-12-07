الإعلان عن موعد ونسبة صرف رواتب الشهداء والجرحى في الضفة وغزة

أعلنت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، اليوم الثلاثاء، عن موعد ونسبة صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأفادت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، أن موعد صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى غداً الأربعاء 8/12/2021، بنسبة 75% من المخصص وبحد أدنى 1650 شيقل.

وأوضحت المؤسسة، أن عملية الصرف في المحافظات الشمالية ستتم عبر بنك البريد الفلسطيني ومن خلال بطاقات الصراف الآلي لمن حصلوا عليها .

اما في قطاع غزة ستتم عملية الصرف من خلال محلات الصرافة المعتمدة للصرف كما الأشهر السابقة ويمكن أن يتم الصرف اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر عبر الصرافات الآلية للبريد في الضفة ومن خلال مراكز الصرافة في القطاع، وفق المؤسسة.