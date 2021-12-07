الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يستقبل وفدًا رفيعًا من الاتحاد الأوروبي

استقبل الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون أوّل، وفدًا من الاتحاد الأوروبي كان على رأسه نائبة سفير الاتحاد الأوروبي في فلسطين السيّدة ماريا فيلاسكو والمستشارة السياسيّة للاتحاد الأوروبي السيّدة تيا نيلسن وذلك على شاطئ بحر مدينة غزّة.

وكان في استقبال وفد الاتحاد الأوربي رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف السيّد خلدون أبو سليم الذي ثمّن هذه الزيارة الهامّة، والسيّد محمد مروان القيشاوي عضو مجلس ادارة الاتحاد .

وأشار السيّد خلدون أبو سليم إلى أنّ هذه الزيارة الهامّة جاءت من أجل الاطلاع على نشاطات الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، حيث جرى خلال الزيارة تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة البحريّة بمُشاركة نائبة السفير والمستشارة السياسيّة، حيث مارستا رياضة التجديف في بحر غزّة إلى جانب الفتيات اللاعبات من الاتحاد الفلسطيني.

وكشف أبو سليم أنّه وخلال الزيارة المقدّرة من قِبل وفد الاتحاد الأوروبي، تم تسليم تبرع عبارة عن مجاديف خاصّة برياضة التجديف مقدّمة من سعادة سفير الاتحاد الأوروبي في فلسطين السيّد سفين كون فون بورغسدورف للاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف.

وبيّن أبو سليم أنّه جرى الاتفاق مع وفد الاتحاد الأوروبي على تواصل واستمرار الزيارات واللقاءات ما بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف من أجل بحث سبل التعاون المشترك في بداية العام القادم 2022 لتعزيز أواصر التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف.