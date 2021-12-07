الصحة الفلسطينية تعلن عن حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وغزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، بأن الصحة سجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، و337 إصابة سجلت على النحو التالي: "الخليل 74، بيت لحم 46، رام الله والبيرة 52، طوباس 8، جنين 15، نابلس 16، سلفيت 2، ضواحي القدس 3، طولكرم 5، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 114".

وأشارت الكيلة، إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 46، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 10، طوباس 6، جنين 23، نابلس 3، سلفيت 0، ضواحي القدس 0، طولكرم 6، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 117".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 92 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

..

التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الثلاثاء: 7/12/2021

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 223

قطاع غزة: 114

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 130

قطاع غزة: 117

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 0

قطاع غزة: 1

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 92| العناية المكثفة: 58| أجهزة التنفس الاصطناعي: 12| عدد الفحوصات: 4820

إحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا

المطعمون جزئياً (جرعة واحدة)

فلسطين : 1,351,970

الضفة الغربية: 968,735

قطاع غزة: 383,235

مكتملو التطعيم (جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)

فلسطين: 1,457,050

الضفة الغربية: 1,044,728

قطاع غزة: 412,322

متلقو 3 جرعات

فلسطين: 143,336

الضفة الغربية: 123,480

قطاع غزة: 19,856

عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين

فلسطين: 2,952,356

الضفة الغربية: 2,136,943

قطاع غزة: 815,413