لجنة الانتخابات تنهي الاستعدادات وتحدد موعد الاقتراع

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، انهاء الاستعدادات الخاصة بيوم الاقتراع، المقرر السبت المقبل، لانتخابات الهيئات المحلية.

وأضاف طعم الله في حديث لبرنامج "ملف اليوم"، عبر تلفزيون فلسطين، أن العملية تسير وفق الجدول الزمني المخطط له دون أي معيقات"، موضحا أنه تم المرور بكل مراحل الاستعداد للعملية الانتخابية، والآن نحن في مرحلة الدعاية الانتخابية التي ستنتهي مساء الخميس المقبل.

واشار إلى أن اليوم الذي سوف يسبق الانتخابات أي يوم الجمعة المقبل سيكون يوم صمت انتخابي، ويمنع فيه الدعاية الانتخابية، ليبدأ الاقتراع يوم السبت المقبل".

ولفت طعم الله إلى تدريب 4000 شخص ليديروا العملية الانتخابية، والبدء بشحن البدء صناديق الاقتراع إلى المراكز، كما تم التواصل مع المراقبين المحليين والدوليين.

وأشار إلى وضع بروتوكول صحي بالتعاون مع وزارة الصحة، في ظل انتشار المتحور الجديد لجائحة كورونا، وقال:" العملية سوف تكون سريعة، وكل المطلوب من المواطن هو المعرفة بمركز الاقتراع الذي سجل به، وفي حال كان غير متأكد من العنوان بإمكانه الاتصال على الرقم المجاني ( #600* ) للاستعلام عبر رقم هويته".

وبين طعم الله أن ثلثي القوائم أي ما يقارب الـ65% من القوائم المرشحة للانتخابات هي مستقلة، والثلث الأخير مصنفة كقوائم "حزبية".

وأوضح أن الانتخابات ستكون في 154 هيئة محلية فقط، تبعا لترشح عدد من القوائم فيها، والباقي سيكون "بالتزكية" لترشح قائمة واحدة فقط.

وكشف طعم الله عن وجود فريق داخل لجنة الانتخابات يقوم بمتابعة وسائل الاعلام ميدانيا، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، يبلغ عددهم 7000 مراقب محلي، لكن هذا غير كاف وبالتالي طلبت اللجنة من هيئة الرقابة التعاون معها من خلال الابلاغ عن أية خروقات، لافتاً إلى حضور 100 مراقب دولي للإشراف على نزاهة العملية.

وبين وجود 1700 صحفي فلسطيني سوف يغطون العملية الانتخابية.